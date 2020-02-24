وزارة العمل تنظم حملة تفتيشية على المطاعم

غزة- الرأي

نظمت وزارة العمل، من خلال لجنة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني وبلدية رفح والدفاع المدني ومباحث التموين ونقابة العمال حملة تفتيشية على مطاعم قطاع غزة لتطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية والشروط البيئية.

وأوضحت اللجنة وبعد المعاينة والفحص أن المطعم الذي يقدم وجباب كباب ومشاوي تنعدم فيه شروط الصحة والسلامة المهنية ، بالإضافة لوجود آثار للجرذان والفئران ، وإتلاف خمسة كيلو من اللحمة الفاسدة .

وعلى إثر ذلك تم تحرير محضر ضبط و اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ، وأن الإغلاق سيستمر طالما تواجدت أسبابه .

وأكدت اللجنة استمرارها بحملاتها النوعية على جميع المنشآت العاملة لتطبيق إجراءات السلامة و الصحة المهنية و الشروط الصحية ،محذرةً كل المخالفين باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم والعمل على تحسين أوضاعهم .

