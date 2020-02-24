وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنظم حملة تفتيشية على المطاعم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تختتم بطولة كرة القدم للمرحلة الثانوية بنين وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة رودلف فلتر " أ " للبنين بالوسطى تنظم بطولة المرحوم هاني الهور لكرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تزود مختبراتها بأجهزة متطورة لإجراء فحوصات الفيروسات وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة سكينة بنت الحسين بتعليم الوسطى تستقبل عدداً من المدارس وكالة الرأي الفلسطينية مديرية شمال غزة تفتتح دورة في أمن المعلومات لنواب مدراء المدارس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستنكر اغلاق معبر بيت حانون أمام أهالى الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية السرايا: العدوان على دمشق لن يمر والحساب لا يزال مفتوحاً وكالة الرأي الفلسطينية المعلمة "البرعي" أول سفيرة فلسطينية لمنصة ويكلت التعليمية العالمية وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة البلعاوي الثانوية بالوسطى تنفذ درساً حول الانتفاضة الفلسطينية
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العمل تنظم حملة تفتيشية على المطاعم

24 شباط / فبراير 2020 11:56

وزارة العمل تنظم حملة تفتيشية على المطاعم
وزارة العمل تنظم حملة تفتيشية على المطاعم

غزة- الرأي

نظمت وزارة العمل، من خلال لجنة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني وبلدية رفح والدفاع المدني ومباحث التموين ونقابة العمال حملة تفتيشية على مطاعم قطاع غزة لتطبيق اجراءات السلامة والصحة المهنية والشروط البيئية.
وأوضحت اللجنة وبعد المعاينة والفحص أن المطعم الذي يقدم وجباب كباب ومشاوي تنعدم فيه شروط الصحة والسلامة المهنية ، بالإضافة لوجود آثار للجرذان والفئران ، وإتلاف خمسة كيلو من اللحمة الفاسدة .
وعلى إثر ذلك تم تحرير محضر ضبط و اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ، وأن الإغلاق سيستمر طالما تواجدت أسبابه .
وأكدت اللجنة استمرارها بحملاتها النوعية على جميع المنشآت العاملة لتطبيق إجراءات السلامة و الصحة المهنية و الشروط الصحية ،محذرةً كل المخالفين باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم والعمل على تحسين أوضاعهم .
 

87663610_786972828463285_1830900925712039936_n 87479799_786972825129952_6924733526042476544_n وزارة العمل تنظم حملة تفتيشية على المطاعم
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟