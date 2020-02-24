تعليم خان يونس تفتتح المتحف البحري بمدرسة جرار الثانوية للبنات

خان يونس- الرأي

افتتح عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، المتحف البحري الطبيعي في مدرسة جرار القدوة بنات.

جاء ذلك، بحضور: محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، و سمير شتات مدير الدائرة الفنية، ولجنة تحكيم المبادرات برئاسة: أحمد الفرا، وعضوية: محمود المصري ود. منير شقورة، و لبني أبو عودة، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفيين التربويين، ود. نعمات علوان، ولفيف من أولياء الأمور وشخصيات من المجتمع المحلي، و إنعام صيام مديرة المدرسة وأعضاء الهيئة التدريسية الكرام.

وفي كلمته أكد مدير التربية والتعليم على أهمية المتاحف في تعزيز التعليم، مثمناً جهود كل من ساهم في تنفيذ هذه الفكرة التي تعتبر الأولى من نوعها.

فيما رحبت صيام بالحضور، وتحدثت عن المعرض وما يحتويه من زوايا متنوعة منها أدوات الصيادين، وصور للكائنات البحرية، ومجسمات من صنع الطالبات للأسماك وغيرها، منوهةً إلى أن المعرض يستهدف تسليط الضوء على منطقة المواصي ومدرسة جرار القدوة الثانوية للبنات، وتعريف المجتمع بهذه المؤسسة التي تخدم هذه المنطقة النائية.