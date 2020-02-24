ارتفاع عدد جثامين الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال إلى 58

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قائمة جثامين الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت إلى 58 شهيدًا بعد احتجازها جثمان الشهيد محمد الناعم من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وذكر النادي، أن قائمة الشهداء المحتجزة جثامينهم مع تاريخ احتجازها هي:
1. عبد الحميد ابو سرور /بيت لحم 18.04.2016
2. محمد الطرايرة /بني نعيم 30.06.2016
3. محمد الفقيه /دورا الخليل 27.07.2016
4. رامي عورتاني /نابلس 31.07.2016
5. . مصباح ابو صبيح /القدس 09.10.2016
6. فادي القنبر/ جبل المكبر القدس 08.01.2017
7. عادل عنكوش /دير ابو مشعل/ رام الله 16.06.2017
8. اسامة عطا /دير ابو مشعل / رام الله 16.06.2017
9. براء ابراهيم /دير ابو مشعل / رام الله 16.06.2017
10. علاء ابو عراب /غزة 30.10.2017
11. شادي الحمري /غزة 30.10.2017
12. بدر مصبح /غزة 30.10.2017
13. احمد السباخي /غزة 30.10.2017
14. محمد البحيصي /غزة 30.10.2017
15. احمد اسماعيل جرار /جنين 17.01.2018
16. احمد نصر جرار/ جنين 06.02.2018 .
17. عبد الرحمن بني فضل /عقربا 18.03.2018 .
18. مصعب السلول /غزة 30.03.2018
19. محمد الربايعة /غزة 30.03.2018
20. عطية العماوي / خانيونس 30.04.2018
21. يوسف ابو جزر / رفح / 30.04.2018
22. يوسف العماوي / خانيونس 30.04.2018
23.عبد الدايم ابو مسامح غزة 06.05.2018
24. الاسير عزيز عويسات /القدس 20.05.2018
25. رمزي النجار/ خانيونس 04.06.2018
26. خالد عبد العال / رفح 02.07.2018
27. محمد طارق دار يوسف /كوبر 26.07.2018
28. هاني المجدلاوي /غزة / 20.08.2018
29. وائل الجعبري / الخليل 03.09.2018
30. عطاف صالح /جباليا / 09.09.2018
31. رمزي ابو يابس / الدهيشة /26.11.2018
32 صالح البرغوثي / كوبر / 12.12.2018
33. اشرف نعالوة /شويكة / فجر. 13.12.2018
34. الاسير فارس بارود /غزة / 06.02.2019
35. امير دراج /خربثا المصباح /04.03.2019
36. يوسف عنقاوي /بيت سيرا / 04.03.2019
37. ياسر شويكي /الخليل /13.03.2019
38. عمر ابو ليلى/الزاوية /فجر 20.03.2019
39. محمد عبد المنعم عبد الفتاح /خربة قيس /03.04.2019
40. .يوسف وجيه سحويل /عبوين /31.05.2019
41. الاسير نصار طقاطقة / بيت فجار / 16.07.2019
42. هاني ابو صلاح /خانيونس /01.08.2019
43. احمد العديني /دير البلح /10.08.2019
44. عبدالله الغمري /دير البلح /10.08.2019
45. عبدالله الحمايدة / دير البلح /10.08.2019
46. رشاد البديني / دير البلح / 10.08.2019
47. علاء الهريمي /بيت لحم / 16.08.2019
48. الاسير بسام السايح / نابلس / 08.09.2019
49. نايفة كعابنة / تجمع المعرجات / 18.09.2019
50. رعد البحري /طولكرم /19.10.2019
51. بدوي خالد مسالمة /بيت عوا / 30.11.2019
52. عبدالله ابو النصر /خانيونس /فجر 18.12.2019
53. محمد هاني ابو منديل /المحافظة الوسطى / قطاع غزة /22.01.2020
54. سالم زويد النعامي /المحافظة الوسطى / قطاع غزة /22.01.2020
55. محمود سعيد /المحافظة الوسطى / قطاع غزة /22.01.2020
56. فخر ابو زايد /بيتونيا /رام الله / 17.02.2020
57. ماهر زعاترة /جبل المكبر /القدس /22.02.2020
.58 محمد علي الناعم/ خان يونس/ 23.2.2020