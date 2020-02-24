ارتفاع عدد جثامين الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال إلى 58

غزة – الرأي:

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قائمة جثامين الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت إلى 58 شهيدًا بعد احتجازها جثمان الشهيد محمد الناعم من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكر النادي، أن قائمة الشهداء المحتجزة جثامينهم مع تاريخ احتجازها هي:

1. عبد الحميد ابو سرور /بيت لحم 18.04.2016

2. محمد الطرايرة /بني نعيم 30.06.2016

3. محمد الفقيه /دورا الخليل 27.07.2016

4. رامي عورتاني /نابلس 31.07.2016

5. . مصباح ابو صبيح /القدس 09.10.2016

6. فادي القنبر/ جبل المكبر القدس 08.01.2017

7. عادل عنكوش /دير ابو مشعل/ رام الله 16.06.2017

8. اسامة عطا /دير ابو مشعل / رام الله 16.06.2017

9. براء ابراهيم /دير ابو مشعل / رام الله 16.06.2017

10. علاء ابو عراب /غزة 30.10.2017

11. شادي الحمري /غزة 30.10.2017

12. بدر مصبح /غزة 30.10.2017

13. احمد السباخي /غزة 30.10.2017

14. محمد البحيصي /غزة 30.10.2017

15. احمد اسماعيل جرار /جنين 17.01.2018

16. احمد نصر جرار/ جنين 06.02.2018 .

17. عبد الرحمن بني فضل /عقربا 18.03.2018 .

18. مصعب السلول /غزة 30.03.2018

19. محمد الربايعة /غزة 30.03.2018

20. عطية العماوي / خانيونس 30.04.2018

21. يوسف ابو جزر / رفح / 30.04.2018

22. يوسف العماوي / خانيونس 30.04.2018

23.عبد الدايم ابو مسامح غزة 06.05.2018

24. الاسير عزيز عويسات /القدس 20.05.2018

25. رمزي النجار/ خانيونس 04.06.2018

26. خالد عبد العال / رفح 02.07.2018

27. محمد طارق دار يوسف /كوبر 26.07.2018

28. هاني المجدلاوي /غزة / 20.08.2018

29. وائل الجعبري / الخليل 03.09.2018

30. عطاف صالح /جباليا / 09.09.2018

31. رمزي ابو يابس / الدهيشة /26.11.2018

32 صالح البرغوثي / كوبر / 12.12.2018

33. اشرف نعالوة /شويكة / فجر. 13.12.2018

34. الاسير فارس بارود /غزة / 06.02.2019

35. امير دراج /خربثا المصباح /04.03.2019

36. يوسف عنقاوي /بيت سيرا / 04.03.2019

37. ياسر شويكي /الخليل /13.03.2019

38. عمر ابو ليلى/الزاوية /فجر 20.03.2019

39. محمد عبد المنعم عبد الفتاح /خربة قيس /03.04.2019

40. .يوسف وجيه سحويل /عبوين /31.05.2019

41. الاسير نصار طقاطقة / بيت فجار / 16.07.2019

42. هاني ابو صلاح /خانيونس /01.08.2019

43. احمد العديني /دير البلح /10.08.2019

44. عبدالله الغمري /دير البلح /10.08.2019

45. عبدالله الحمايدة / دير البلح /10.08.2019

46. رشاد البديني / دير البلح / 10.08.2019

47. علاء الهريمي /بيت لحم / 16.08.2019

48. الاسير بسام السايح / نابلس / 08.09.2019

49. نايفة كعابنة / تجمع المعرجات / 18.09.2019

50. رعد البحري /طولكرم /19.10.2019

51. بدوي خالد مسالمة /بيت عوا / 30.11.2019

52. عبدالله ابو النصر /خانيونس /فجر 18.12.2019

53. محمد هاني ابو منديل /المحافظة الوسطى / قطاع غزة /22.01.2020

54. سالم زويد النعامي /المحافظة الوسطى / قطاع غزة /22.01.2020

55. محمود سعيد /المحافظة الوسطى / قطاع غزة /22.01.2020

56. فخر ابو زايد /بيتونيا /رام الله / 17.02.2020

57. ماهر زعاترة /جبل المكبر /القدس /22.02.2020

.58 محمد علي الناعم/ خان يونس/ 23.2.2020