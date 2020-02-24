بلدية خان يونس تناقش احتياجات سكان حي المواصي

غزة- الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، لقاءً بؤرياً مع مجموعة من السكان القاطنين في شارع رقم (5) الواقع في حي المواصي الشمالي، وذلك لمناقشة محددات تطوير الطريق المذكورة من أجل الحصول على التغذية الراجعة بما ينعكس على جودة العمل.

وشارك في اللقاء الذي عقد في قاعة بلدية خان يونس، رئيس قسم الدراسات وإعداد المشاريع م. يوسف أبو حجر، ومسئول لجان الأحياء الأستاذ أسامة سلامة، بمشاركة أعضاء لجنة الحي المذكور وعدد من السكان المحليين.

وتم خلال اللقاء مناقشة الآثار الاجتماعية المترتبة على تنفيذ المشروع ليتم أخذها بعين الاعتبار من أجل أخذ التدابير الوقائية المطلوبة لإنجاز العمل بالسرعة الممكنة وكذلك خدمة السكان بشكل مباشر.