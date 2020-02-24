ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد "99" من الوقائع الفلسطينية

غزة- الرأي

أعلن ديوان الفتوى والتشريع عن إصدار العدد التاسع والتسعون (99) "من الوقائع الفلسطينية" الجريدة الرسمية لدولة فلسطين، والذي تضمن نشر قانون رقم (3) لسنة 2019 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وقانون رقم (1) لسنة 2020 معدل لقانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998 بالإضافة لنشر (8) قرارات للمجلس التشريعي.

ونشر نظام صادر عن اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بشأن الأبنية في محافظات غزة لسنة 2018، وأيضاً نظام خاص بالاستراحات والمسابح، وكذلك تم نشر (6) أنظمة صادرة عن بلدية بيت لاهيا، و(6) أنظمة صادرة عن بلدية وادي غزة، كما ونشر فيه (24) قرار من قرارات الإمهال الصادرة عن المحاكم النظامية في قطاع غزة.



ودعا ديوان الفتوى والتشريع من يرغب من المحامين والقانونين والمُهتمين بإقتناء هذا العدد التوجه لمقر ديوان الفتوى والتشريع الكائن في الطابق الرابع من مبنى الطابو (شارع دمشق – قرب دوار أبو مازن) ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على هاتف رقم/ 2641359 أو التواصل عبر البريد الالكتروني E-MAILINFO@.DFT.GOV.PS