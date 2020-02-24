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مديرية شرق خان يونس تتسلم مدرسة الفخاري الجديدة

24 شباط / فبراير 2020 12:20

مديرية شرق خان يونس تتسلم مدرسة الفخاري الجديدة
مديرية شرق خان يونس تتسلم مدرسة الفخاري الجديدة

خان يونس- الرأي

سلم وفد مشترك من وزارة التربية والتعليم العالي بغزة ورام الل،ه مدرسة الفخاري الجديدة لإدارة مديرية التربية والتعليم – شرق خان يونس، تسليمًا مبدئيًا تمهيدًا للتسليم النهائي ومن ثم تشغيلها مطلع العام الدراسي القادم.

وضم وفد الوزارة كلًا من مدير قسم المشاريع بغزة أ. جمال عبد الباري، و م. زياد أبو مصطفي، ومن رام الله الوكيل المساعد للأبنية والمشاريع م. فخري الصفدي، و م. مازن رشد، وكان في استقبالهم مدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ورئيس قسم اللوازم أ. أشرف كحيل، ومن قسم الأبنية والمشاريع بالمديرية ومسير أعمال القسم أ. عدلي رضوان، و م. عبير الفقعاوي.

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