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تعليم غرب غزة تعزز تعاونها مع وزارة الثقافة

24 شباط / فبراير 2020 12:21

تعليم غرب غزة تعزز تعاونها مع وزارة الثقافة
تعليم غرب غزة تعزز تعاونها مع وزارة الثقافة

غزة- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم د.عبد القادر أبوعلي؛ د.أنور البرعاوي وكيل وزارة الثقافة يرافقه مدير عام العلاقات العامة والإعلام وأ.عاطف عسقول مدير عام الفنون والتراث, وحضر اللقاء د.محمد صيام مدير عام التعليم العام في وزارة التربية والتعليم العالي.

وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين وزارة الثقافة ومديرية التربية والتعليم غرب غزة لإنجاح كافة الفعاليات التراثية والوطنية المرتبطة بالمؤسستين من خلال تعزيز وعي الشعب الفلسطيني بتاريخه وتراثه من خلال رسم صورة ثقافية فنية تتنقل بالمواطن الفلسطيني إلى مشاهدات حية تحاكي حضارته العريقة وتراثه الأصيل.

بدوره رحب د.أبوعلي بالتعاون مع وزارة الثقافة مؤكداً أن مديرية التربية والتعليم غرب غزة بما لديها من كوادر بشرية تشكل مساحة واسعة للعمل الثقافي، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة الثقافة سيساهم في تغيير الصورة النمطية المرسومة عن غزة في وسائل الإعلام التي تركز على البعد الإنساني وتحاول طمس ما يمتلكه الشعب الفلسطيني من مواهب ونخب فنية وثقافية وأدبية وفكرية.

إلى هذا فقد قدم وكيل وزارة الثقافة د.أنور البرعاوي هدية تذكارية لمديرية تعليم غرب غزة، والتي تتمثل في صور فنية ذات طابع الحياة اليومية في قطاع غزة.

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