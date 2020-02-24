تعليم خان يونس يشرع بتقييم معلمي المرحلة المرشحين للتميز‏

خان يونس- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم بخان يونس، بتقييم معلمي ومعلمات المرحلة المرشحين لجوائز الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بحضور: أ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وأ. عطية أبو نمر رئيس قسم الإشراف التربوي، ومشرفي المرحلة: أ. حسن أبو عبيدة، وأ. عماد عابدين، وأ. غادة الفرا، وأ. سمر الأسطل، ونخبة من معلمي ومعلمات المبحث.

وفي كلمته أشاد أ. أبو شتات بجهود معلمي المرحلة، مؤكداً أنهم الركيزة الأولى في المنظومة التعليمية فمن خلالهم يتم تأسيس الطلبة في مراحلهم الأولى، وأشار أ. أبو شتات إلى أهمية هذه العروض في تبادل الخبرات بين المعلمين.

ورحب أ. أبو نمر في كلمته بالحضور، وثمن جهود المعلمين والمعلمات، منوهاً إلى أن هناك عدداً من المعايير الخاصة بالترشح للجوائز، منها تنفيذ مبادرات إبداعية ومشاريع ريادية على مستوى المديرية أو الوزارة، وتوظيف الألعاب التربوية، وتوظيف استراتيجيات تدريس حديثة وإعداد مواد إثرائية ووحدات دراسية محوسبة وتوظيفها في شرح الدروس، وغيرها.

ومن جانبها تحدثت أ. الفرا عن آلية التقييم للمرشحين.

هذا وعرض كل مرشح إنجازاته حتى يتسنى للمقيِّمين تقييمهم وفق المعايير المدرجة.

تجدر الإشارة إلى أن المعلمين والمعلمات المرشحين هم: سهام عابدين من مدرسة جرار القدوة الثانوية للبنات، ومروة حمدان من مدرسة جرار القدوة الثانوية للبنات، وإيمان عبد الهادي من مدرسة حاتم الطائي المشتركة، وبثينة فروانة من مدرسة ابن خلدون الأساسية "ب" للبنات، وهديل الهليس من مدرسة ابن خلدون الأساسية "ب" للبنات، وعبير المصري من مدرسة الشهيد عبد العزيز الرنتيسي الأساسية للبنات، وأحمد أبو حمرة من مدرسة أبو بكر الصديق الأساسية للبنين، ومنار صافي من مدرسة سمو حمد الأساسية بنين، وحسام الجمل من مدرسة عبد الله أبو ستة "ب" للبنين، وأحمد صقر من مدرسة عبد الله أبو ستة "ب" للبنين، وآيات أبو مصطفى من مدرسة سمو الشيخ حمد الأساسية للبنات، وفريال الدربي من مدرسة ابن خلدون الأساسية "أ" للبنات، وسهام الحداد من مدرسة ابن خلدون "ب" للبنات، وسومة النجار من مدرسة طارق بن زياد المشتركة، ووفاء كساب من مدرسة عبدالعزيز الرنتيسي الأساسية للبنات، وسامية الغول من مدرسة الصفوة الأساسية المشتركة، وناريمان الجمل من مدرسة الشهيد أبو حميد المشتركة، ورولا كلوسة من مدرسة حاتم الطائي المشتركة.