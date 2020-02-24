التقنيات التربوية بتعليم خان يونس تنظم لقاءً حول مبادرات أمناء المكتبات المدرسية

خان يونس- الرأي

نظم قسم التقنيات التربوية امس الاحد ، في مركز التدريب التربوي لقاءً حول مبادرات أمناء المكتبات المدرسية.

جاء ذلك، بحضور: أ. شادي أبو عزيز رئيس قسم التقنيات التربوية بالمديرية، وأ. عبد الخالق الفرا رئيس قسم المكتبات المدرسية بالوزارة، وأ. حسين الحاج مشرف المكتبات، وعدد من أمناء المكتبات المدرسية.

حيث تم عرض 6 مبادرات هي مبادرة "مكتبتي نبع معرفتي" لأمينة مكتبة مدرسة حيفا الأساسية أ للبنات إيناس الأغا، ومبادرة "شارك عقلك" لأمينة مكتبة مدرسة خان يونس الثانوية للبنات هند ابو مسلم، ومبادرة "خلصت و خلصت" لأمينة مكتبة مدرسة أبو حميد الأساسية المشتركة نسرين الخريبي، ومبادرة "الكاتبة الصغيرة" لأمينة مكتبة مدرسة عبد القادر الحسيني الأساسية للبنات نداء ابو حطب، ومبادرة "استخدام تقنية الباركود في المكتبات المدرسية" لأمينة مكتبة مدرسة بيت المقدس الثانوية للبنات إسراء الخزندار، ومبادرة "القراءة منهج حياة" لأمينة مكتبة مدرسة عبد الرحمن الأغا الثانوية بنات ايمان حرز الله.