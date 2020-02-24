وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يتفقد مركز محو الأمية في مركز الفالوجا وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم": معلمة تنشر عدة أبحاث علمية في مجلات عالمية وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تبحث آليات تفعيل منظومة الإعلام المدرسي وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاسرى تستقبل وفداً من طلاب مدرسة النقب الأساسية"ب" للبنين وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم غرب غزة يستقبل رئيس قسم الأنشطة الجديد وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تتلف كمية بيض فقس غير مطابقة للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية مديرية تعليم غرب غزة تشرع بتحكيم مسابقة تاج المعرفة "13" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تطلق مشروع توعية الطلبة من مخاطر الأجسام المشبوهة وكالة الرأي الفلسطينية الإرشاد التربوي بتعليم شمال غزة تختتم حملة التحفيز الذاتي (8)
أخبار » الأخبار الحكومية

"الشباب والرياضة" تمنح الترخيص للنادي الملكي للفروسية

24 شباط / فبراير 2020 01:02

"الشباب والرياضة" تمنح الترخيص للنادي الملكي للفروسية

غزة- الرأي

منحت وزارة الشباب والرياضة الترخيص للنادي الملكي للفروسية، بعد استكمال الإجراءات المتبعة من خلال الوزارة – دائرة الأندية الرياضة.

ومنح أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة،  الشهادة للنادي وتسلمها أشرف اليازوري رئيس النادي بحضور مجلس إدارة النادي، ومحمد حلس مدير دائرة الأندية بالوزارة.
وعبر أحمد محيسن وكيل الوزارة عن أمنياته بالتوفيق للنادي الجديد والمساهمة في تطوير رياضة الفروسية، وإتاحة الفرصة للشباب والأشبال لخوض غمار هذه الرياضة النبيلة.
بدوره عبر أشرف اليازوري رئيس النادي عن شكرة للوزارة، وما تقدمه من دعم للرياضة الفلسطينية، ووعد بأن يقدم النادي نموذجاً في العمل الرياضي المميز وتطوير رياضة الفروسية ونشرها في محافظات غزة.
يذكر أن النادي الملكي للفروسية يقع في غرب مدينة غزة – حي الشيخ عجلين، ويحتوي مرافق خاصة لاستقبال وتنظيم المسابقات في رياضة الفروسية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟