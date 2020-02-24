"الشباب والرياضة" تمنح الترخيص للنادي الملكي للفروسية

غزة- الرأي

منحت وزارة الشباب والرياضة الترخيص للنادي الملكي للفروسية، بعد استكمال الإجراءات المتبعة من خلال الوزارة – دائرة الأندية الرياضة.

ومنح أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، الشهادة للنادي وتسلمها أشرف اليازوري رئيس النادي بحضور مجلس إدارة النادي، ومحمد حلس مدير دائرة الأندية بالوزارة.

وعبر أحمد محيسن وكيل الوزارة عن أمنياته بالتوفيق للنادي الجديد والمساهمة في تطوير رياضة الفروسية، وإتاحة الفرصة للشباب والأشبال لخوض غمار هذه الرياضة النبيلة.

بدوره عبر أشرف اليازوري رئيس النادي عن شكرة للوزارة، وما تقدمه من دعم للرياضة الفلسطينية، ووعد بأن يقدم النادي نموذجاً في العمل الرياضي المميز وتطوير رياضة الفروسية ونشرها في محافظات غزة.

يذكر أن النادي الملكي للفروسية يقع في غرب مدينة غزة – حي الشيخ عجلين، ويحتوي مرافق خاصة لاستقبال وتنظيم المسابقات في رياضة الفروسية.