مستشفى النساء والتوليد بمجمع الشفاء ينظم محاضرة علمية حول فيروس "كورونا"

غزة- الرأي

نظمت مستشفى النساء والتوليد بمجمع الشفاء الطبي محاضرة علمية بعنوان"فيروس كورونا "كوفيد19 " في قاعة مركز المهندس عمر الشوا التعليمي بمبنى المستشفى.

جاء ذلك، برعاية الشركة المتطورة للأدوية بحضور د. خالد يونس، ود. خالد مرتجي، ود. محمد البلعاوي مندوبي الشركة المتطورة للأدوية.

وألقت المحاضرة الدكتورة رغدة ابو لبن مسؤولة ملف البورد بالمستشفى، بحضور مدير المستشفى د. هاني مهدي ورؤساء الاقسام ولفيف من الطبيبات والاطباء والكوادر الطبية المساندة.

واشار مدير المستشفى د. هاني مهدي الى اهمية تناول موضع الساعة "فيروس كورونا" لخصوصية السيدة الحامل وسهولة تعرضها للأمراض الفيروسية نتيجة نقص المناعة لديها اثناء فترة الحمل، موضحا ان اهمية الوقاية باتباع اجراءات السلامة في تعامل الكوادر الطبية مع المترددين على المستشفى من الحوامل والنساء المرضى والمرافقين.

من جانبها استعرضت د. رغدة اخر مستجدات الفيروس على الساحة العالمية والمحلية من خلال رصد الارقام والاحصائيات التي تشير الى انتشار المرض في العالم لا سيما الوطن العربي والاسلامي بما فيها فلسطين وقدمت تعريفا بفيروس كورونا وخطورته على صحة وسلامة السيدات الحوامل وبداية ظهوره وانتشاره، وتحديد فصيلته وطرق انتقاله ومدة حضانته.