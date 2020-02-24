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تعليم شمال غزة يختتم بطولة كرة الطائرة لطالبات المرحلة العليا والثانوية

24 شباط / فبراير 2020 01:09

تعليم شمال غزة يختتم بطولة كرة الطائرة لطالبات المرحلة العليا والثانوية
تعليم شمال غزة يختتم بطولة كرة الطائرة لطالبات المرحلة العليا والثانوية

غزة- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم بشمال غزة، "قسم الأنشطة الطلابية"، بطولة الكرة الطائرة للمرحلة العليا والعاشر والثانوية للطالبات، والتي أقيمت على ملعب مدرسة شادية أبو غزالة الثانوية للبنات.

جاء ذلك بحضور المدير الفني أ. موسى شهاب، و مشرف النشاط الرياضي أ. مروان الخالدي، ومشرفة التربية الرياضية أ. أمل أبو فول، ومديرة مدرسة شادية أبو غزالة الثانوية للبنات أ. فايزة المدهون، و مديرة تل الزعتر الثانوية للبنات أ. نظمية اللوقا، ومديرة مدرسة بيت حانون الأساسية للبنات أ. سعدة حسنين.

ورحب شهاب بالحضور، مهنئاً الفرق الفائزة في البطولة، مشيداً بالمستوى الرياضي والفني للفرق المشاركة، ولجان التحكيم من معلمات التربية الرياضية اللاتي تميزن بالنزاهة.

وكان لقب البطولة للمرحلة العليا من نصيب فريق مدرسة بيت حانون الأساسية للبنات، وحصلت على المركز الثاني مدرسة عمواس الأساسية للبنات.

وكان المركز الأول لمرحلة العاشر من نصيب مدرسة تل الربيع الثانوية للبنات، والمركز الثاني لذات الصواري الثانوية للبنات.

أما المرحلة الثانوية فكان المركز الأول فيها من نصيب شادية أبو غزالة الثانوية للبنات، والمركز الثاني لتل الزعتر الثانوية للبنات.

وفي الختام تم تكريم الفرق الفائزة وتوزيع الميداليات عليها في أجواء من البهجة والتفاعل بين الحضور.

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