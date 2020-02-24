مديرية شمال غزة تكرّم الطالبات المشاركات في مسابقة "دمج الطلائع"

غزة- الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، الطالبات المشاركات في مسابقة "دمج الطلائع" في التعليم التقني والمهني بمدرسة شادية أبو غزالة الثانوية للبنات، والذي نفذته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بدعم من "اليونيسيف".

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، لمدرسة شادية أبو غزالة الثانوية للبنات بحضور مديرة المديرة أ. نبيهة المدهون.

وأشاد أ. العرابيد بتفوق الطالبات وتميزهن، وتميّز معلماتهن، متمنيا لهن مزيداً من النجاح والإبداع.

يذكر أن مدرسة شادية أبو غزالة الثانوية للبنات، فازت بالمركز الأول في تطبيق (أنا فلسطيني)، والمركز الرابع في تطبيق (النطق) في المسابقة التي ضمّت (32) مبادرة على مستوى قطاع غزة، وكانت بإشراف الكلية الجامعية وتمويل اليونيسف.

ومن المقرر أن يتم تكريم المشاركين في المشروع على مستوى مديريات القطاع يوم الثلاثاء الموافق 25/2/2020 في قاعة المؤتمرات بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.