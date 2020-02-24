الإرشاد التربوي بتعليم شمال غزة تختتم حملة التحفيز الذاتي (8)

غزة- الرأي

اختتم قسم الإرشاد التربوي والتربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، حملة التحفيز الذاتي (8) التي تستهدف طلبة الثانوية العامة، لتهيئتهم النفسية لخوض الامتحانات النهائية، بعيداً عن القلق والتوتر.

واختتمت الحملة بمدرستي عوني الحرتاني الثانوية للبنات، وفيصل بن فهد الثانوية للبنات بحضور مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومديري الدائرتين الإدارية والفنية أ. جواد صالحة و أ. موسى شهاب على التوالي، ومديرتي المدرستين أ. سهام حميد، و د. شحادة.

وتضمنت الحملة التي تُنفّذها مديرية الشمال للعام الثامن على التوالي، عقد محاضرات ولقاءات إرشادية ممنهجة للطلبة، للتطرق إلى كيفية الاستعداد النفسي لما قبل الامتحان، والتعرف على آلية التعاطي مع ورقة الامتحان وتوزيع الوقت بشكل متوازن مع عدد الأسئلة، وغيرها من استراتيجيات المذاكرة والتذكر المهمة للطلبة قبل وخلال الامتحان.

إلى ذلك، كرّم أ. العرابيد الفريق الإرشادي الذي نفّذ الحملة التي استمرت على مدار أسبوعين، معربا عن إعجابه بالفكرة التي أشرف على إنضاجها وتعميمها قسم الإشراف التربوي والتربية الخاصة، مشيداً في ذات الوقت بأداء الفريق المنفّذ والذي يضم نحو (15) من المرشدين والمختصين.

وتم تكريم الفريق الإرشادي في مكتب مدير التعليم، وبحضور مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة أ. نفوذ العطل والعاملين في القسم.