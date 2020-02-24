وزارة التعليم تطلق مشروع توعية الطلبة من مخاطر الأجسام المشبوهة

غزة- الرأي

أطلقت الإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم العالي فعاليات مشروع توعية الطلبة من مخلفات الحروب.

وشهدت مدرسة الشجاعية الأساسية ب للبنات بمديرية شرق غزة انطلاق الفعاليات.

ويأتي المشروع الممول من الصليب الأحمر ضمن خطة الوزارة لنشر الوعي بين أوساط الطلبة والطواقم التعليمية لتجنيبهم مخاطر مخلفات الحروب والحفاظ على حياة السكان.

و اشتملت الفعاليات على عرض مسرحي حول التوعية من مخاطر المخلفات الحربية.

وحضر اللقاء وفد من الصليب الأحمر ووفد من وزارة التربية و التعليم ضم مدير عام العلاقات الدولية والعامة أ. معتصم الميناوى و د. عبد الكريم المجدلاوي مدير دائرة التثقيف الصحي وعدد من المسؤولين.

وثمن الميناوي هذه الجهود مؤكداً أن الوزارة حريصة على توعية الطلبة والمجتمع الفلسطيني بكيفية التعامل مع الأجسام المشبوهة ومخلفات الحروب.

من جهته أثنى نور الدين علي جهود الوزارة و جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر مؤكداً عي أهمية هذا المشروع في مجال توعية الطلبة بمخاطر مخلفات ‏الحروب للحفاظ على حياتهم خاصة في ظل الظروف التي يعيشونها. ‏