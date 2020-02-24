مديرية تعليم غرب غزة تشرع بتحكيم مسابقة تاج المعرفة "13"

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم غرب غزة؛ قسم التقنيات التربوية بتحكيم مسابقة تاج المعرفة "13" والتي جاءت لهذا العام تحت عنوان "نشر المعرفة"، وذلك في مدرسة الفارابي الأساسية المشتركة "ب".

وحضر التحكيم أ.كمال مسلم رئيس قسم التقنيات وأ.خليل نصار مشرف اللغة العربية ومُحكم في المسابقة، وأ.فؤاد النعامي مشرف المكتبات في المديرية.

ويشارك في المسابقة التي تعقد للعام الثالث عشر كافة مدارس المديرية على مختلف المستويات من الصف الرابع إلى الصف الحادي عشر.

بدوره بين أ.كمال مسلم رئيس قسم التقنيات بالمديرية أن المسابقة ستفرز عدداً لا بأس به من الطلبة المحبين لنشر المعرفة، وهذا يبشر بجيل متعلم ولديه المعرفة الكافية من الوعي الثقافي، مضيفاً بأنه سيتم ترشيح الفائزين للمشاركة على مستوى الوزارة في المسابقة المركزية.

من جانبه شكر أ.النعامي؛ قسم التقنيات التربوية ومديرية تعليم غرب غزة على إعداد وتنظيم هذه المسابقة السنوية والتي تهدف إلى تعزيز وتنشر ثقافة قراءة الكتب والاطلاع لدى الطلبة وتشجعهم على البحث والمعرفة ودخول المكتبة المدرسية بكل جد واجتهاد.