"الزراعة" تتلف كمية بيض فقس غير مطابقة للمواصفات

غزة- الرأي

أتلفت الطواقم الفنية في مديرية بيطرة محافظة غزة، للأسبوع الثاني على التوالي، بالتعاون مع مباحث التموين، (54)ألف بيضة فقس لاحم مخصب مخالفة لمعاير الجودة المعتمدة من قبل الوزارة.



ويأتي ذلك بعد ان قامت الزراعة بإتلاف (45)ألف بيضة الأسبوع الماضي في احد الفقاسات بمدينة غزة،ليصبح مجموع ما تم اتلافه 108 ألاف بيضة.

وأفادت المديرية أن كمية البيض المذكورة تم إتلافها بعد ثبوث إصابتها مخبريا بالميكو بلازما.

وحذرت الوزارة التجار وأصحاب الفقاسات من إدخال أي نوع من البيض مصاب بالميكوبلازما، وان ستتخذ اجراءات ضد المستوردين ،مشيرة الى أن خطواتها تأتي تفاديا لأيه أمراض أو أخطار محتملة.