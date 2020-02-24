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مدير تعليم غرب غزة يستقبل رئيس قسم الأنشطة الجديد

24 شباط / فبراير 2020 01:22

مدير تعليم غرب غزة يستقبل رئيس قسم الأنشطة الجديد
مدير تعليم غرب غزة يستقبل رئيس قسم الأنشطة الجديد

غزة- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم غرب غزة د.عبد القادر أبوعلي رئيس قسم الأنشطة الجديد في مديرية تعليم غرب غزة أ.ماجد ياسين، والذي جاء خلفاً للزميل أ.ماهر الخولي بعد وصوله سن التقاعد.

ورحب مدير التربية والتعليم بالزميل ماجد ياسين وأشاد بدوره التربوي والإداري في عمله منذ التحاقه في المسيرة التعليمية.

بدوره شكر أ.ماجد ياسين؛ مدير التربية والتعليم على حُسن الاستقبال مؤكداً أنه سيبذل جهده في المحافظة على المستوى العملي لقسم الأانشطة وسيعمل من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف مديرية التربية والتعليم في صقل شخصيات أبنائنا الطلبة بمدارسهم من خلال الأنشطة المنهجية واللامنهجية.

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