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ضمن برنامج تعريف الجيل بقضية الأسرى

وزارة الاسرى تستقبل وفداً من طلاب مدرسة النقب الأساسية"ب" للبنين

24 شباط / فبراير 2020 01:25

وزارة الاسرى تستقبل وفداً من طلاب مدرسة النقب الأساسية"ب" للبنين
وزارة الاسرى تستقبل وفداً من طلاب مدرسة النقب الأساسية

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، مجموعة طلاب من مدرسة النقب الأساسية"ب" للبنين، وذلك ضمن برنامج تعريف الجيل بقضية الأسرى والذي ترعاه وتشرف عليه الوزارة بحضور أ. مصباح عبد ربه منسق لجنة أهالي الأسرى .


وشملت الزيارة اطلاع الطالبات على معرض تراث الحركة الأسيرة، وبدوره جسد د. عبد الفتاح أبو جهل " مدير الأنشطة والفعاليات " واقع حياة الأسرى داخل السجون من خلال مقتنيات المعرض التي تحاكي الأوضاع المعيشية لهم ، ومشغولات خاصة بأعمال الأسرى ، إضافة الى مكتبة الأسرى والتي تضم تراث الحركة الأسيرة اضافة الى مخطوطات وأدبيات فكرية خاصة بالأسرى.

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