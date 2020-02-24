"التعليم" تبحث آليات تفعيل منظومة الإعلام المدرسي

غزة- الرأي

اجتمعت الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة بوزارة التعليم مع منسقي الإعلام في المديريات وذلك للبدء بالخطوات التطبيقية لتفعيل منظومة الإعلام المدرسي ونشر أخبار ونشاطات المدارس

وحضر اللقاء مدير عام العلاقات الدولية والعامة أ.معتصم الميناوي، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. علاء فيصل

ورحب الميناوي بالحضور مؤكداً أهمية تفعيل منظومة الإعلام المدرسي لايصال رسالة التربية و اطلاع المجتمع الفلسطيني عما يدور في المدارس، خاصة وأن الميدان التربوي والمدارس تزخر بنشاطات بالغة الأهمية وعلى درجة عالية من التميز.

من جهته تحدث فيصل عن خطة تفعيل الإعلام المدرسي من خلال إعداد ونشر الفعاليات المدرسية بالصورة السليمة ونشرها وترويجها عبر مجموعات الواتس اب والفيسبوك والمنافذ الصحفية المتاحة.

وخلال اللقاء جرى الحديث بشكل مفصل عن آليات العمل في المديريات والمدارس في هذا المجال.