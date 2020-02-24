"التعليم": معلمة تنشر عدة أبحاث علمية في مجلات عالمية

غزة- الرأي

تمكنت المعلمة اقبال رضوان من مدرسة الناصرة الأساسية “أ” للبنات بمديرية تعليم شرق غزة، من نشر عدة أبحاث علمية محكمة في مجلات عالمية في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.

ولفتت الباحثة رضوان الحاصلة على ماجستير في العلوم إلى أنه نُشر لها نحو “14” بحثاً علمياً في مجال العلوم والأحياء بالإضافة إلى كتابين.

وأكدت أن قيامها بإعداد الأبحاث يأتي من إدراكها العميق لأهمية البحث العلمي و فائدته في تطور المجتمع و العمل علي تسليط الضوء علي العديد من القضايا و المشكلات في المجتمع و العمل علي وضع الحلول لها.

وبينت رضوان أن تنفيذها لهذه البحوث استغرق عدة أشهر ، و نوهت إلى أن جميع أبحاثها خضعت للتحكيم و التدقيق و التقييم من قبل لجنة فريق تحرير المجلة التي يتم النشر عبرها مضيفة أن عملية النشر في هذه المجلات كانت بمساعدة باحثين من الجامعة الإسلامية.

وتوجهت الباحثة رضوان بالشكر الجزيل لجميع الداعمين لها و خصت بالذكر مديرة مدرستها أ. عواطف حماد، و مدير تعليم شرق غزة أ. أشرف حرز الله، و المشرف التربوي د. أنور شلدان و العاملين بقسم الأحياء بالجامعة الإسلامية و علي رأسهم د. عبد الفتاح عبد ربه، و د. اعتماد العطار، و د. ختام الوصيفي الذين لم يتوانوا في تقديم الدعم اللازم لها لإتمام بحوثها.

وعلاوة عل ذلك فقد شاركت رضوان بتدقيق وتحكيم العديد من الأبحاث العلمية بالإضافة إلى مشاركتها أيضا بالعديد من المؤتمرات الدولية والمحلية ، وحصلت على نحو “12” شهادة من منصة عالمية في بريطانيا تهتم بالبحوث.