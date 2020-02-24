تعليم الشمال يتفقد مركز محو الأمية في مركز الفالوجا

غزة- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم في شمال غزة، أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، مركز محو الأمية في مركز الفالوجا، وذلك للوقوف على أحوال الطلبة وتقديم جملة من النصائح والإرشادات التربوية المهمة لهم.

وأعرب أ. العرابيد عن إعجابه بالانضباط الذي يتميز به طلبة المركز، متمنياً لهم النجاح والتميز، بما يمكنهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

وفي سياق آخر، كرّم أ. العرابيد المعلم تيسير الشرافي من مدرسة أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنين؛ لبلوغه سن التقاعد، بعد رحلة طويلة من البذل والعطاء وخدمة أبنائنا الطلبة.

وتمنى مدير التعليم للمربي الشرافي حياة ملؤها السعادة والهناء، مؤكداً أن الوصول إلى سن التقاعد الوظيفي، لا يعني نهاية الحياة، وإنما هو انتقال لمرحلة جديدة من الانفتاح على المجتمع وخدمته.