تعليم خان يونس يقيم معلمي مبحث الرياضيات المرشحين لجوائز الأمانة العامة

خان يونس- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم بخان يونس، بتقييم معلمي ومعلمات مبحث الرياضيات المرشحين لجوائز الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بحضور: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. عطية أبو نمر رئيس قسم الإشراف التربوي، ومشرفي المبحث: أ. سهيل شبير، ود. وسام موسى، ونخبة من معلمي ومعلمات المبحث.

وفي كلمته أشاد أ. الفرا بجهود المعلم الفلسطيني الذي يصنع الأجيال برغم كل التحديات التي تواجهه، مؤكداً على أهمية هذه العروض في تبادل الخبرات بين المعلمين.

ومن ناحيته رحب أ. أبو نمر بالحضور، منوهاً إلى أن هناك عدداً من المعايير الخاصة بالترشح للجوائز، منها تنفيذ مبادرات إبداعية ومشاريع ريادية على مستوى المديرية أو الوزارة، وتوظيف الألعاب التربوية، وتوظيف استراتيجيات تدريس حديثة وإعداد مواد إثرائية ووحدات دراسية محوسبة وتوظيفها في شرح الدروس وغيرها، وتحدث عن آلية تقييم المرشحين وفق المعايير المدرجة.

هذا وعرض كل مرشح إنجازاته حتى يتسنى للمقيِّمين تقييمهم وفق المعايير المدرجة.

تجدر الإشارة إلى أن المعلمين والمعلمات المرشحين هم: وسام أبو سعيد من مدرسة الإسراء الثانوية للبنين، وعبد الحميد عطا الله من مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين، وحنان أبو دقة من مدرسة الشهيد أبو حميد الأساسية المشتركة، وعليا النجار من مدرسة جرار القدوة الثانوية للبنات، ولميس الشاعر من مدرسة أحلام الحرازين الأساسية للبنات.