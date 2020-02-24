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طائرات الاحتلال تقصف موقعًا للمقاومة غرب خان يونس

24 شباط / فبراير 2020 01:38

غزة – الرأي:

أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الاثنين، على موقع للمقاومة غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما سبق ذلك إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية تجاه مستوطنات غزة.

وقال مراسل "الرأي" إن طائرات حربية استهدفت بـ 4 صواريخ موقع "حطين" التابع للمقاومة غرب المحافظة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقبل نحو ساعة، أعلن جيش الاحتلال عن إطلاق 14 قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة تم اعتراض 12 منها.

وذكرت مصادر عبرية، أن أحد الصواريخ سقط في حديقة ببلدة سديروت، فيما سقط آخر داخل فناء منزل، دون وقوع إصابات.

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