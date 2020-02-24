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بلدية خان يونس تعزز تعاونها مع شركة " أوريدو "

24 شباط / فبراير 2020 01:46

بلدية خان يونس تعزز تعاونها مع شركة " أوريدو "
بلدية خان يونس تعزز تعاونها مع شركة

غزة- الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج،  مع الرئيس التنفيذي لشركة " أوريدو " م. هيثم أبو شعبان، سبل تعزيز التعاون المشترك، ضمن سياسة المجلس البلدي بتعزيز التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات العاملة في المدينة.
جاء ذلك، خلال زيارة قام بها د. السراج لمقر السركة رافقه خلالها، نائب رئيس البلدية م. أحمد أبو راس، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.
وبحث الجانبان سبل تنفيذ أنشطة مجتمعية تخدم مواطني مدينة غزة، وكذلك سبل العمل سوياً في قضايا التنمية الاقتصادية.
وأكد د. السراج أن مجلس بلدية غزة يتبنى سياسة الانفتاح والتعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات المحلية ضمن جهوده لدفع عجلة التنمية في المدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

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