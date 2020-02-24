وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تمدد العمل بقرار الاعفاء لأصحاب المنشآت الصناعية حتى نهاية العام وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنظم لقاًء حول العنف ضد المرأة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تعزز تعاونها مع شركة " أوريدو " وكالة الرأي الفلسطينية قوات القمع تقتحم قسم (3) في سجن "ريمون" وكالة الرأي الفلسطينية طائرات الاحتلال تقصف موقعًا للمقاومة غرب خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يقيم معلمي مبحث الرياضيات المرشحين لجوائز الأمانة العامة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يتفقد مركز محو الأمية في مركز الفالوجا وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم": معلمة تنشر عدة أبحاث علمية في مجلات عالمية وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تبحث آليات تفعيل منظومة الإعلام المدرسي وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف
أخبار » الأخبار الحكومية

بالتعاون مع مؤسسة إبداع ومنتدى الشباب الحضاري

التنمية الاجتماعية تنظم لقاًء حول العنف ضد المرأة

24 شباط / فبراير 2020 01:52

التنمية الاجتماعية تنظم لقاًء حول العنف ضد المرأة
التنمية الاجتماعية تنظم لقاًء حول العنف ضد المرأة

غزة- الرأي

نفذ بيت الأمان لرعاية النساء المعنفات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع مؤسسة ابداع ومنتدى الشباب الحضاري وفريق غدي لقاء بعنوان العنف ضد المرأة من منظور اجتماعي وقانوني
وقد حضر عدد من الفتيات والنساء للتوعية والتثقيف في مجال كيفية الحد من العنف الواقع على المرأة والتحديات المواجهة لذلك.

بدورها، أكدت مدير المؤسسة أ.هنادي سكيك على شكرها وتقديرها لفريق المنتدى على جهوده التي بذلها من أجل إنجاح هذا اللقاء وتعميم الفائدة على النساء خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة , مطالبة بمزيد من الدعم لقضايا المرأة من خلال عقد اللقاءات المكثفة الهادفة والمفيدة

التنمية الاجتماعية تنظم لقاًء حول العنف ضد المرأة 85163780_192959468689843_7136947220187709440_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟