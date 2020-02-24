التنمية الاجتماعية تنظم لقاًء حول العنف ضد المرأة

غزة- الرأي

نفذ بيت الأمان لرعاية النساء المعنفات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع مؤسسة ابداع ومنتدى الشباب الحضاري وفريق غدي لقاء بعنوان العنف ضد المرأة من منظور اجتماعي وقانوني

وقد حضر عدد من الفتيات والنساء للتوعية والتثقيف في مجال كيفية الحد من العنف الواقع على المرأة والتحديات المواجهة لذلك.

بدورها، أكدت مدير المؤسسة أ.هنادي سكيك على شكرها وتقديرها لفريق المنتدى على جهوده التي بذلها من أجل إنجاح هذا اللقاء وتعميم الفائدة على النساء خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة , مطالبة بمزيد من الدعم لقضايا المرأة من خلال عقد اللقاءات المكثفة الهادفة والمفيدة