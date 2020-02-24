مدرسة البريج الثانوية "ب" بمديرية الوسطى تكرم طالباتها المتفوقات

الوسطى- الرأي

نظمت مدرسة البريج الثانوية "ب" للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالوسطى، احتفالاً لتكريم طالباتها المتفوقات في الفصل الدراسي الأول من العام الحالي بعنوان "نجوم الغد"وذلك تقديراً لجهودهن وتميزهن خلال الفصل الدراسي الأول.

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ورئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة ورئيس قسم الأنشطة الطلابية عبد الجليل غراب والمشرف التربوي د. ناصر اليافاوي ورئيس بلدية البريج محمود عيسى ونائب رئيس المجلس الأعلى لأولياء الأمور عاطف وادي ومديرة المدرسة ميسر الصالحي والهيئة التدريسية وأولياء الأمور والمجتمع المحلي.

مدير التربية والتعليم هشام الحاج أشاد بمدرسة البريج الثانوية ب للبنات وبإنجازاتها وما تحققه وأضاف اننا نلتقي اليوم في صرح تربوي شامخ لنكرم ثلة من الطالبات المتفوقات اللواتي اجتهدن و تميزن خلال الفصل الدراسي الأول، موضحاً بأن التميز لا يأتي من فراغ وانما بعد جهد كبير في الدراسة حتى وصلوا إلى هذا النجاح والتفوق.

و أكدَّ الحاج أن مديرية الوسطى ومدارسها تسعى وتعمل دائماً لتتمركز على عرش التميز و الإبداع خاصة المراكز المشرفة التي حققتها المديرية في نتائج الثانوية العامة، مشيداً بأداء كافة المدارس ومنها مدرسة البريج الثانوية ب للبنين إدارة وهيئة تدريسية وطالبات.

وفي كلمتها هنأت الصالحي الطالبات المتفوقات مشيدة بجهودهن ودراستهن من اجل الوصول لهذا التفوق والتميز، وتحدثت عن المدرسة وانجازاتها وما حققته خلال الفترة الماضية من نتائج وانجازات، وأضافت اننا نلتقي اليوم لنكرم مجموعة من الطالبات المتفوقات اللواتي اجتهدن و تميزن خلال الفصل الدراسي الأول، وقالت أن التميز والنجاح هو ثمرة الدراسة والاجتهاد حتى وصلوا إلى هذا النجاح والتفوق، موجهة الشكر لأولياء الأمور والمجتمع المحلي على دعمه ومساندته الدائمة للمدرسة.

و أكدت مديرة المدرسة على دور المعلمات البارز في هذا التميز والتفوق، و في نهاية كلمتها أشادت بجهود الطالبات المكرمات وتفوقهن، وقدمت الشكر لأولياء أمورهن لدعمهم المتواصل في تميز أبنائهم.

وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات الفنية والإنشادية من طالبات المدرسة وانتهى بتكريم الطالبات المتفوقات.