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الهندسة بالأوقاف تستقبل وفداً طلابياً من مدرسة ذكور الشاطئ الابتدائية

24 شباط / فبراير 2020 01:58

الهندسة بالأوقاف تستقبل وفداً طلابياً من مدرسة ذكور الشاطئ الابتدائية
الهندسة بالأوقاف تستقبل وفداً طلابياً من مدرسة ذكور الشاطئ الابتدائية

غزة- الرأي

استقبلت دائرة الهندسة والإنشاءات بوزارة الأوقاف والشئون الدينية، وفداً من طلبة مدرسة ذكور الشاطئ الابتدائية (أ),وذلك ضمن مشروع أطلقته المدرسة بعنوان: "المهندس الصغير" والذي يهدف للتعرف على المهام الهندسية التي تقوم بها الوزارة في منشأتها الموزعة على القطاع.

وخلال لقائه بالطلبة أوضح م. هارون أبو القرع معايير اختيار الأراضي المخصصة لبناء المساجد داخل الأحياء السكنية والشروط الواجب توافرها فيه, مستشهداً بنماذج حية على أرض الواقع.

وفي ختام اللقاء شكرت المدرسات وزارة الأوقاف لحسن استقبالهم وتحقيق أهداف الزيارة المرجوة وإثراء الطلبة بتجربة إبداعية جديدة.

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