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ضمن المنحة الأميرية القطرية

"الشباب والرياضة" تعلن عن فتح التسجيل لدعم زواج (500) شاب

24 شباط / فبراير 2020 02:00

"الشباب والرياضة" تعلن عن فتح التسجيل لدعم زواج (500) شاب

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، عن فتح باب التسجيل للاستفادة من مشروع المنحة الأميرية القطرية لدعم مشروع زواج (500) شاب بمبلغ (4000) دولار، وأوضحت الوزارة أن التسجيل سيكون متاحاً اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 25-2-2020 وحتى مساء الاثنين 2-3-2020 وفق الشروط التالية:
- تشمل المنحة مواليد (1980 – 1984) فقط.
- أن لا يملك المسجل للمنحة أي مصدر دخل.
- لم يسبق له الزواج.
- أعزب
وأوضحت الوزارة أن التسجيل سيكون إلكترونيا عبر نظام الدخول الموحد الحكومي.
ووجه أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة شكره لدولة قطر على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني، وتقديم المنح والمساندة لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني، وأكد محيسن أهمية مساعدة الشباب ممن لا يملكون القدرة على تكاليف الزواج في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها محافظاتت غزة.
 

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