تعليم شمال غزة تنفذ حملة للدعم النفسي لمدرسة "فاطمة بنت أسد" (ب)

غزة- الرأي

نفذت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الإرشاد والتربية الخاصة)، حملة للدعم النفسي لطالبات ومعلمات مدرسة فاطمة بنت أسد الأساسية "ب" للبنات، إثر وفاة المعلمة نهلة جبر السيد التي فارقت الحياة فجر السبت الماضي عن عمر يناهز الـ(54 عاما).

جاء ذلك خلال زيارة مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة أ. نفوذ العطل، وعضو المجلس المركزي لأولياء الأمور حسن عبد ربه، للمدرسة بحضور مديرتها أ. مريم أبو دان، ومنفذات الحملة المرشدات التربويات أ. دعاء طافش، و أ. سناء كباجة.

وفي كلمة له خلال طابور الصباح، نعى أ. العرابيد المعلمة الراحلة "السيد"، مشيداً بمناقبها، ودورها في خدمة الأجيال المتعاقبة على مدار سنوات عملها في مجال التدريس، مقدما واجب العزاء لذويها وزميلاتها وطالباتها.

وقال أ. العرابيد، نفتقد اليوم المعلمة "نهلة السيد"، التي فارقتنا بعد رحلة عطاء امتدت لعشرات السنوات في خدمة الطالبات وتربيتهن وغرس القيم النبيلة في نفوسهن.

فيما قدمت كل من المرشدتين التربويتين أ. طافش و أ. كباجة، بعض التوجيهات النفسية لطالبات ومعلمات المدرسة اللواتي فُجعن برحيل المربية الراحلة "السيد"، للتغلب على حالة الصدمة والحزن الشديد التي أُصبن بها بعد سماع الخبر المفاجئ برحيل مربيتهن وزميلتهن التي كانت بمثابة أم وأخت لجميع من في المدرسة.