أوقاف الشمال تنفذ حملة دعوية في الأماكن العامة

غزة- الرأي

نفذ قسم الوعظ والارشاد بمديرية أوقاف الشمال، حملة دعوية استهدفت الأسواق والمستشفيات والمتنزهات والأماكن العامة, وذلك في إطار خطتها الدعوية للعام 2020م.

وأوضح مدير أوقاف الشمال الشيخ عبد القادر ابراهيم سالم أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي الديني والفضيلة بين أبناء المجتمع الفلسطيني الذين يرتادون الأماكن المستهدفة, منوهًا الى أن إدارته تسعى دومًا لإحداث تغيير إيجابي يعود بالنفع على المجتمع.

من جهته بين رئيس قسم الوعظ والإرشاد الشيخ مطيع السيلاوي أن الجولة الدعوية جاءت للتوعية بآداب السوق وصالات الأفراح والتدخين والتذكير بحرمات الله, مشيرًا إلى أن نحو 20 واعظًا من محافظة الشمال شاركوا في تنفيذ هذه الجولة عبر إلقاء الندوات والدروس والمواعظ الدينية،