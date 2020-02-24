وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين والصحة يناقشان وضع خطة تدريب استراتيجية وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين يعزز تعاونه مع الهيئة المستقلة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تنفذ حملة دعوية في الأماكن العامة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تنفذ حملة للدعم النفسي لمدرسة "فاطمة بنت أسد" (ب) وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تعلن عن فتح التسجيل لدعم زواج (500) شاب وكالة الرأي الفلسطينية الهندسة بالأوقاف تستقبل وفداً طلابياً من مدرسة ذكور الشاطئ الابتدائية وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة البريج الثانوية "ب" بمديرية الوسطى تكرم طالباتها المتفوقات وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تمدد العمل بقرار الاعفاء لأصحاب المنشآت الصناعية حتى نهاية العام وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تنظم لقاًء حول العنف ضد المرأة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تعزز تعاونها مع شركة " أوريدو "
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف الشمال تنفذ حملة دعوية في الأماكن العامة

24 شباط / فبراير 2020 02:06

أوقاف الشمال تنفذ حملة دعوية في الأماكن العامة
أوقاف الشمال تنفذ حملة دعوية في الأماكن العامة

غزة- الرأي

نفذ قسم الوعظ والارشاد بمديرية أوقاف الشمال، حملة دعوية استهدفت الأسواق والمستشفيات والمتنزهات والأماكن العامة, وذلك في إطار خطتها الدعوية للعام 2020م.

وأوضح مدير أوقاف الشمال الشيخ عبد القادر ابراهيم سالم أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي الديني والفضيلة بين أبناء المجتمع الفلسطيني الذين يرتادون الأماكن المستهدفة, منوهًا الى أن إدارته تسعى دومًا لإحداث تغيير إيجابي يعود بالنفع على المجتمع.

من جهته بين رئيس قسم الوعظ والإرشاد الشيخ مطيع السيلاوي أن الجولة الدعوية جاءت للتوعية بآداب السوق وصالات الأفراح والتدخين والتذكير بحرمات الله, مشيرًا إلى أن نحو 20 واعظًا من محافظة الشمال شاركوا في تنفيذ هذه الجولة عبر إلقاء الندوات والدروس والمواعظ الدينية،

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟