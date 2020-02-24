ديوان الموظفين يعزز تعاونه مع الهيئة المستقلة

غزة- الرأي

استقبل ديوان الموظفين العام في مقره بمدينة غزة، ظهر اليوم الاثنين، وفداً من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان برئاسة بكر التركماني منسق التحقيقات في الهيئة وأ. مصطفى ابراهيم منسق المناصرة.

وكان في استقبال الوفد الضيف، د. رامي الغمري نائب رئيس ديوان الموظفين العام وم. إياد أبو صفية مدير عام الإدارة العامة للسياسات وتطوير الموارد البشرية، وأ. مضر الضاني مدير عام وحدة الشئون القانونية.

ويعد هذا اللقاء الثالث من نوعه بين ديوان الموظفين العام والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، حيث بحث المجتمعون سبل وضع برنامج متكامل لتوحيد آليات العمل في لجان التحقيق، مع تطوير الإطار الناظم لهذه العملية.

وتطرق الاجتماع إلى عمليات التدريب، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في هذا الملف، من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تناقش الجوانب القانونية، خاصة تلك التي تلامس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة.

وفي الختام، ناقش اللقاء فكرة إعداد مذكرة تفاهم تجمع ديوان الموظفين العام والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، تتضمن تفاصيل أنشطة التعاون المشتركة والمشاريع المقرر عقدها بين الجانبين في المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن ديوان الموظفين العام يحرص على عقد العديد من اللقاءات، مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والنقابات الفاعلة، بما يضمن تعزيز التعاون المشترك، الأمر الذي يعود بالنفع على الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف فئاتهم واحتياجاتهم.