ديوان الموظفين والصحة يناقشان وضع خطة تدريب استراتيجية

غزة- الرأي

بحث ديوان الموظفين العام، سبل إعداد خطة تدريب استراتيجية تستهدف مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، عبر زيارة أجرتها الإدارة العامة للتدريب والتطوير في الديوان، إلى الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية.



وضم وفد ديوان الموظفين العام، د. رامي الغمري نائب رئيس ديوان الموظفين العام، وأ. هاني حسونة نائب مدير عام الإدارة العامة للتدريب والتطوير، وأ. فادي حميد منسق التدريب، فيما كان باستقبالهم، د. رامي العبادلة مدير عام الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية في وزارة الصحة، ود. رأفت محيسن مدير دائرة البعثات بوزارة الصحة، وأ. محمد نوفل رئيس قسم دائرة التدريب والتعليم المستمر، وأ. مؤزر الحنجوري رئيس قسم متابعة التدريب في الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية.



وناقش الاجتماع، استراتيجيات التدريب في وزارة الصحة الفلسطينية، وسبل ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي إلى جانب مناقشة فرص وضع خطة استراتيجية للتدريب داخل المؤسسات الحكومية، وسبل تطوير واقع التدريب هناك بما يتضمن النهوض بقاعات التدريب، والمدربين المعتمدين عبر بحث سبل تمويل مشاريع التدريب بالاحتياجات المالية اللازمة.



وسلط د. رامي الغمري نائب رئيس ديوان الموظفين العام، الضوء في حديثه على واقع التدريب والابتعاث الحكومي، مع تقديم لمحة عن استراتيجية الديوان المرتقبة في هذا المجال عبر خطته المقامة في 2020/2022، مؤكداً سعي الديوان لتوحيد الجهود الخاصة بعمليات التدريب وتطوير الكادر البشري، بهدف تخطي العقبات والتحديات التي تواجه عمليات التدريب المختلفة، وصولاً إلى تحقيق أهدافه المرجوة.

من ناحيته استعرض، د. رامي العبادلة مدير عام الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية، واقع التدريب في وزارة الصحة الفلسطينية، والاستراتيجيات المتبعة، والآليات المستخدمة في تنفيذ البرامج التدريبية، مسلطاً الضوء على الدورات النوعية المنعقدة هناك، ومحددات الابتعاث الخارجي، والانجازات التي حققتها الوزارة في هذا الجانب خلال العام 2019.

وأوصى المجتمعون على ضرورة عقد اجتماعات مماثلة لاستكمال وضع الخطط والبرامج التدريبية المنتظرة، مع توفير التمويل اللازم لعقد الدورات التدريبية النوعية، بما يتزامن مع رسم خطط تدريب استراتيجية تسير جنباً إلى جنب مع وجود منظومة الكترونية موحدة للتدريب.