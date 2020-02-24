وزارة التعليم تبحث التعاون المشترك مع بلدية غزة

غزة- الرأي

بحثت وزارة التربية والتعليم العالي التعاون المشترك مع بلدية غزة وذلك خلال لقاء عُقد بمقر البلدية بمدينة غزة.

وضم الوفد أ. معتصم الميناوي مدير عام العلاقات الدولية والعامة, وأ. فطين البنا مدير دائرة الإعلام التربوي, وأ. عبد الغني الشيخ مدير دائرة الأنشطة الرياضية, وأ. بكر مرتجى رئيس قسم الأنشطة الرياضية, وكان في استقبالهم م. يحيى السراج رئيس بلدية غزة.

وتمحور اللقاء حول عدة نقاط أبرزها التعاون والشراكة في انجاح وتطوير ورعاية الأنشطة المدرسية .

وأكد الميناوي على أهمية التعاون والتواصل المستمر بين الوزارة والبلدية بما فيه خدمة للعملية التعليمية والطلبة.

من جهته ثمن السراج دور وزارة التعليم ، مؤكداً أن البلدية يسعدها التواصل دوماً مع الوزارة كما أنها تبذل مختلف الجهود لحل جميع الإشكاليات التي تواجه المدارس وأوضح أنه عندما نضع أولويات المشاريع تكون خدمة المدارس في المقدمة.