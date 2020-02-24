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وزارة العمل تفتتح عدة دورات متخصصة في الحاسوب

24 شباط / فبراير 2020 02:21

وزارة العمل تفتتح عدة دورات متخصصة في الحاسوب
وزارة العمل تفتتح عدة دورات متخصصة في الحاسوب

غزة- الرأي

افتتحت وزارة العمل من خلال مركز تدريب مهني الإمام الشافعي ممثلة بمديرها م. أكرم غبن عدة دورات متخصصة في اكسل متقدم استهدفت موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبلدية غزة ضمن خطة تطويرية لرفع كفاءة الموظفين في عدة مجالات .
وفي سياق متصل تم افتتاح دورات مهمة ضمن خطة مشروع الألف خريج والذي تسعى وزارة العمل على تطبيقه لتلبية احتياجات سوق العمل وحاجة الطلاب والطالبات ، والدورات التي تم افتتاحها هي :صيانة اللوحات الالكترونية، صيانة الحاسوب، تطوير صفحات الويب
وتسعى وزارة العمل من خلال مراكز التدريب المهني لاستيعاب أكبرعدد ممكن من راغبي الاستفادة من خدماتنا لتلبية احتياجات سوق العمل والذي يشهد نقصاً ملحوظاً بالكوادر المهنية العاملة بسبب الحصار وقلة الموارد.
 

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