"المواصلات" توقع اتفاقية عمل لتوفير إنارة دائمة للمفترقات الخطرة

غزة- الرأي

وقع وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ و أ . سميح عمر الحداد مدير عام شركة الحداد اخوان للتجارة والصناعة والمقاولات، اتفاقية عمل ضمن مشروع توفير انارة دائمة لبعض التقاطعات المرورية الخطرة في غزة، وبحضور المستشار القانوني للوزارة أ . عماد الشيخ علي وممثلاً عن وزارة الأشغال العامة، والذي ستشرف عليه وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.

يذكر أن الاتفاقية مدتها 60 يوماً تبدأ من تاريخ أمر مباشرة العمل، وتم اعتماد التعاريف الواردة في الشروط العامة من دفتر عقد المقاولة الصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان.

ويشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطة الوزارة لتعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، لتطوير قطاع النقل.

