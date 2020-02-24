وكالة الرأي الفلسطينية "المواصلات" توقع اتفاقية عمل لتوفير إنارة دائمة للمفترقات الخطرة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تفتتح عدة دورات متخصصة في الحاسوب وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تبحث التعاون المشترك مع بلدية غزة وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين والصحة يناقشان وضع خطة تدريب استراتيجية وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين يعزز تعاونه مع الهيئة المستقلة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تنفذ حملة دعوية في الأماكن العامة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تنفذ حملة للدعم النفسي لمدرسة "فاطمة بنت أسد" (ب) وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تعلن عن فتح التسجيل لدعم زواج (500) شاب وكالة الرأي الفلسطينية الهندسة بالأوقاف تستقبل وفداً طلابياً من مدرسة ذكور الشاطئ الابتدائية وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة البريج الثانوية "ب" بمديرية الوسطى تكرم طالباتها المتفوقات
أخبار » الأخبار الحكومية

أبو صبحة لـ"الرأي": سنمنع التعدي شبراً على الأراضي الحكومية

24 شباط / فبراير 2020 04:22

fdsadf
fdsadf

غزة- الرأي:

شدد رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة ماهر أبو صبحة، أنه لن يتم السماح مطلقاً لأي طرف بالتعدي ولو شبراً واحداً على الأراضي الحكومية.

وأكد أبو صبحة في تصريح خاص لـ"الرأي" الاثنين، أن المحافظة على الأراضي الحكومية يأتي من باب أنها ملك للأجيال القادم، ولا يحق لأحد التعدي عليها.

وطالب الأهالي وكل من يعتزم شراء إحدى الأراضي في قطاع غزة، بضرورة مراجعة سلطة الأراضي قبل الشراء حتى لا يقعوا فريسة للسماسرة والتجار.

وبين أنه يجري التعامل مع التعديات وفق قانون خاص، مبني على أن أي تعدي قبل تاريخ 15/5/2010 تتم تسوية أوضاعه بناءً على آلية عادلة تم وضعها من قبل سلطة الأراضي.

وبشأن التعديات التي وقعت بعد التاريخ المذكور، قال: "ستتم إزالته فوراً دون تعويض، لأننا نتعامل بمنطق ألا نلقي الناس بالشارع وفي نفس الوقت نحافظ على الأراضي الحكومية من الضياع".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟