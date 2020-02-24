أبو صبحة لـ"الرأي": سنمنع التعدي شبراً على الأراضي الحكومية

غزة- الرأي:

شدد رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة ماهر أبو صبحة، أنه لن يتم السماح مطلقاً لأي طرف بالتعدي ولو شبراً واحداً على الأراضي الحكومية.

وأكد أبو صبحة في تصريح خاص لـ"الرأي" الاثنين، أن المحافظة على الأراضي الحكومية يأتي من باب أنها ملك للأجيال القادم، ولا يحق لأحد التعدي عليها.

وطالب الأهالي وكل من يعتزم شراء إحدى الأراضي في قطاع غزة، بضرورة مراجعة سلطة الأراضي قبل الشراء حتى لا يقعوا فريسة للسماسرة والتجار.

وبين أنه يجري التعامل مع التعديات وفق قانون خاص، مبني على أن أي تعدي قبل تاريخ 15/5/2010 تتم تسوية أوضاعه بناءً على آلية عادلة تم وضعها من قبل سلطة الأراضي.

وبشأن التعديات التي وقعت بعد التاريخ المذكور، قال: "ستتم إزالته فوراً دون تعويض، لأننا نتعامل بمنطق ألا نلقي الناس بالشارع وفي نفس الوقت نحافظ على الأراضي الحكومية من الضياع".