برهوم: سنواجه العدو بمقاومة لم يعهدها إن وسّع العدوان

غزة- الرأي:

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم إن ما قامت به المقاومة الباسلة من رد على جرائم الاحتلال الصهيوني جاء في إطار استراتيجية الفهم الموحد لدى فصائلها جميعا بأن الدم الفلسطيني خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن العدو الصهيوني يجب أن يدفع ثمن جرائمه وانتهاكاته، وأن مقاومتنا مشروعة طالما استمر الاحتلال والعدوان.

وأضاف برهوم في تصريح صحفي اليوم الإثنين أن العدو إذا أقدم على تنفيذ تهديداته بتوسيع العدوان فإنه سيواجَه بمقاومة لم يعهدها من قبل، وعليه أن يتحمل الثمن والنتائج.

وأكد برهوم أننا لسنا هواة حروب، ولكننا نقاوم ونكافح دفاعا عن شعبنا، ومن أجل حريته وصون كرامته وإنهاء الاحتلال.