الاحتلال يواصل قصف غزة بالمدفعية والطائرات

غزة – الرأي:

واصل الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، قصفه مواقع ونقاط رصد للمقاومة وأراضٍ زراعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية غرفة صفيح في أرض زراعية شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خان يونس، ومرصدًا للمقاومة شرقي مدينة رفح.

كما استهدفت المدفعية مرصداً قرب موقع صوفا شرقي رفح، وآخر قرب موقع "كيسوفيم" جنوب شرق مدينة دير البلح.

وقصف طائرة إسرائيلية مُسيرة موقعاً للمقاومة غربي خانيونس بصاروخ واحد على الأقل، فيما قصفت مقاتلات حربية الموقع بأربعة صواريخ أخرى.

وهاجمت طائرات الاحتلال الحربية اليوم أيضاً، أرضًا زراعية شرقي مخيم البريج، دون إصابات.

ويشهد قطاع غزة عدواناً إسرائيلياً عقب قصف المقاومة مستوطنات الاحتلال بمحيط القطاع رداً على قتل فلسطيني والتنكيل به فجر أمس شرقي خانيونس.

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