السرايا تعلن انتهاء ردها العسكري على جريمتي غزة ودمشق

غزة – الرأي:

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الإثنين، انتهاء ردها العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق.



ووعدت السرايا الشعب الفلسطيني والأمة العربية بالإستمرار في جهادها والرد على أي تمادي من قبل الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية.

وردّت المقاومة على الجريمة "الإسرائيلية" بقصف مدينة عسقلان وغلاف غزة بعشرات الصواريخ، فيما قصف الاحتلال مواقع للمقاومة في غزة، وموقعًا لحركة الجهاد الإسلامي في دمشق، الأمر الذي أدى لاستشهاد مقاومين اثنين من السرايا في العاصمة السورية.