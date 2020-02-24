الاحتلال يعتقل شابًا عقب الاعتداء عليه في نابلس المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، شابا عقب الاعتداء في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد سمير عويس في العشرينيات من عمره، عقب ملاحقة مركبته والاعتداء عليه بالقرب من مدخل قرية اللبن الشرقية.