كهرباء غزة: تضرر شبكات توزيع بفعل عدوان الاحتلال

غزة- الرأي:

أعلنت شركة كهرباء محافظات قطاع غزة، أن عدوان الاحتلال المتواصل، ألحق الضرر في العديد من شبكات التوزيع داخل محافظة خانيونس.

وبينت الشركة في بيان مقتضب الاثنين، أن شبكات الضغط العالي شرقي المحافظة تضررت، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة.

وأشارت إلى أن طواقمها تعمل على عزل الشبكات المتضررة بفعل القصف وتُحول مسار الكهرباء لشبكات موازية من أجل التغلب على مشكلة انقطاع التيار عن الأهالي بشكل عاجل.

وأوضحت أن الأعطال نتيجة القصف طالت شبكات تتغذى من خطي f8 وf11 الرئيسيان المغذيان لمحافظة خانيونس من داخل فلسطين المحتلة.

ويشهد قطاع غزة عدواناً إسرائيلياً عقب قصف المقاومة مستوطنات الاحتلال بمحيط القطاع رداً على قتل فلسطيني والتنكيل به فجر أمس شرقي خانيونس.