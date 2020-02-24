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إعلام الاحتلال: التصعيد لا يخدم نتنياهو وإنهاء هذه الجولة أولوية

24 شباط / فبراير 2020 08:04

الداخل المحتل-الرأي:

قالت القناة 12 العبرية "إن إسرائيل تواجه معضلة رئيسية تتمثل في كيفية قيادة الوضع الآن إثر التوتر الأمني والتصعيد في الجنوب".
 
وأكدت القناة أنه ليس هناك مصلحة بالدخول في عملية عسكرية واسعة، وأن إغلاق هذه الجولة أولوية، مبينةً أن الرد على إطلاق الصواريخ قد يجر إسرائيل إلى معركة تطول لأيام.
 
وحسب المراسل السياسي للقناة "يارون أبراهام"، فإن التصعيد لا يخدم نتنياهو بأي شكل من الأشكال ويوضح عدم جدوى الاستراتيجية التي تبناها على مدى العقد الماضي ضد غزة حيث أطلق وعده عام 2008 بإنهاء حكم حماس.
 
وتساءل أبراهام: هل ستحاول إسرائيل الحفاظ على التفاهمات، أم هل سيؤدي إطلاق الصواريخ من قطاع غزة أمس واليوم إلى تغيير إسرائيل لسياساتها وتقرر إعلان عملية عسكرية في غزة؟.

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