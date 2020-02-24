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السرايا: قمنا بالرد على القصف لتأكيد معادلة القصف بالقصف

24 شباط / فبراير 2020 08:32

المتحدث باسم السرايا
المتحدث باسم السرايا

غزة- الرأي:

أعلن المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، مساء اليوم، أن سريا القدس ردت على غارات الاحتلال التي استهدفت مقاتليها ومواقعها، بعد أن أعلنت عن انتهاء ردها على جريمتي خانيونس ودمشق.

وقال ابو حمزة في تغريدات له على "تويتر" : "كنا قد أعلنا إنهاء ردنا العسكري على جريمتي الاغتيال في خانيونس ودمشق؛ ولكن العدو لم يلتزم وقصف مواقعنا ومقاتلينا، لذلك قمنا بالرد عليه تأكيداً على معادلة القصف بالقصف ونقول للعدو لا تختبرنا وسنرسخ معادلة الرد بالرد ولن تخيفنا تهديداتكم".

وأضاف، "إن أي فعل مقاوم في أي وقت وأي مكان وتحت أي ظرف أو تعقيد سياسي هو فعل مشروع ويحظى بإسناد شعبي وإجماع مقاوم، ولنا الفخر أن نقدم دمائنا ليعيش شعبنا وأمتنا بعزة وكرامة".

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