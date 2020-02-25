"الأوميجا 3" دهون صحية هتحمى قلبك ودماغك وتقلل الالتهابات

الدهون من الأشياء التي قد يعتقد الكثير من الناس أنها دائماً ضارة للصحة، وتسبب انسداد الشرايين والسمنة، ولكن الدهون أنواع، فهناك الدهون الصحية الجيدة التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل جيد، وكذلك من الخطأ اتباع نظام غذائى خالٍ من الدهون، لذا الجأ إلى الدهون الصحية مثل: الأوميجا 3، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الأوميجا 3، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

والدهون من الأشياء الأساسية التي يحتاجها الجسم، حيث تحتاج كل خلية في الجسم تقريبًا إلى دهون لتعمل بالطريقة الصحيحة، ويتكون دماغنا إلى حد كبير من الدهون، والهرمونات مصنوعة من الدهون، وبعض الفيتامينات الرئيسية مثل A و D و E و K يمتصها الجسم بوجود الدهون، لذلك فإن مطاردة نظام غذائي خالٍ من الدهون يمكن أن يكون خطيرًا على صحتنا - مباشرة من صحة الجلد والشعر ، وعملية الشيخوخة ، وعدم التوازن الهرموني ، ونقص الشبع من الوجبات والطاقة وأكثر من ذلك بكثير.

من بين جميع أنواع الدهون ، هناك واحدة على وجه الخصوص ذات قيمة غذائية كبيرة وكذلك علاجية وهى أوميجا 3.

فوائد الاوميجا 3



صحة الدماغ



تحتوى 60 % من دماغك على الدهون ونصفها يشمل أوميجا 3 ويستخدم هذا المغذي في بناء خلايا المخ والأعصاب، وهو مسؤول عن الذاكرة الإدراكية ووظيفة الدماغ بشكل عام،كما أنه يساعد في الحفاظ على التهاب الدماغ وبالتالي يكون واحدا من العناصر الغذائية اللازمة في إدارة ومنع حالات مرض الشلل الرعاش، الزهايمر، التوحد، فرط الحركة ونقص الانتباه والشلل الدماغي.

ويرتبط نقص هذه المغذيات بضعف التعلم والاكتئاب وضعف الذاكرة ويرتبط حتى بحالات الاكتئاب والقلق، كما أنه يستخدم في حالات الفصام والاضطرابات العقلية الأخرى لأنه غذاء للدماغ والجهاز العصبي. تمتلك أوميجا 3 القدرة على حماية تلف الأعصاب وتساعدها على التجدد.

حماية صحة القلب



يلعب أوميجا 3 دورًا كبيرًا في شفاء قلبنا ونظام القلب والأوعية الدموية، فهو يساعد على تعزيز الكوليسترول الجيد، ويخفض الدهون الثلاثية والكوليسترول السئ، ويساعد على تقليل فرص الإصابة بسكتة القلب والالتهابات في القلب.

يساعد في إصلاح الأوعية البطانية لجدران الشرايين التي تضررت بسبب عوامل نمط الحياة المختلفة، وخاصة التدخين.

تقليل الالتهاب



يمكن أن يساهم الالتهاب المزمن في أي مرض، بدءًا من السمنة وحتى السرطان، يلعب أوميجا 3 دورًا حيويًا في تهدئة الاستجابات الالتهابية في الجسم والإجهاد التأكسدي.

التوازن الهرموني



اتباع نظام غذائي خالٍ من الدهون يمكن أن يسبب عدم التوازن الهرمونى، فالدهون من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على صنع الهرمونات.

صحة العيون والبشرة والشعر



تساعد أوميجا 3 في تشكيل المكون الهيكلي للشبكية في أعيننا، وبالتالي يمكن أن يؤثر عيبها على الرؤية وقد يتسبب في حدوث تنكس بقعي ومشاكل الرؤية المرتبطة بكبر السن وغيرها من مشكلات ضعف البصر، كما أنه مسؤول عن البشرة الصحية.

الصحة الخلوية والطاقة



أوميجا 3 أمر بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بالصحة الخلوية والطاقة، هذا هو ما يشكل غشاء الخلية ويمكن أن يؤثر عجزها على الأداء الكلي للخلية.

بالنسبة لمستويات الطاقة، حتى انخفاض 1% في أوميجا 3 في جسمك يمكن أن يسبب التعب ومستويات منخفضة الطاقة باستمرار.

مصادر الاوميجا 3



يمكن الحصول على أوميجا 3 من كل من المصادر النباتية وغير النباتية، ولكن المصدر الرئيسي هو الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والماكريل والسردين والرنجة.

وتوجد الأوميجا 3 في الغالب في المكسرات والبذور مثل بذور الكتان وبذور الشيا والمكسرات.