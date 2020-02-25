مايكروسوفت تؤكد: أجهزة Xbox Series X ستدعم "ألعاب الجيل الرابع"

كشفت شركة مايكروسوفت عن العديد من المواصفات الخاصة بـ Xbox Series X القادم، لكن الشركة أيضًا قد أوضحت شيئًا مهمًا بما في ذلك الكيفية التى ستتعامل بها وحدة التحكم مع التوافق مع الإصدارات السابقة، فوفقًا لما ذكرته شركة مايكروسوفت، فإن السلسلة X ستدعم "أربعة أجيال" من ألعاب Xbox، وهو أمر ألمحت إليه الشركة العام الماضي.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقال Phil Spencer رئيس Xbox في منشور بالمدونة: "إن التزامنا بالتوافق يعني ألعاب Xbox One الحالية، بما في ذلك أجهزة Xbox 360 المتوافقة مع الإصدارات السابقة وألعاب Xbox الأصلية، تبدو وتلعب بشكل أفضل من أي وقت مضى".

كذلك فهناك أيضًا ميزة جديدة تسمى "Smart Delivery" والتي تحول أساسًا ألعاب Xbox إلى تطبيقات عالمية إذا اختار المطورون والناشرون استخدامها، فيما تقول مايكروسوفت أننا سنسمع المزيد عن السلسلة X في الأشهر التي ستسبق مؤتمر الألعاب E3 في يونيو ومن المتوقع أن تطلق وحدة التحكم قريبا.

على جانب آخر أطلقت شركة مايكروسوفت برنامج مكافئات جديد للعثور على الثغرات الأمنية الخاصة بجهاز الألعاب والترفيه المنزلي Xbox، حيث أوضحت الشركة أنها ستدفع مبالغ مالية تتراوح بين 500- 20 ألف دولار للثغرة الواحدة في شبكة Xbox Live، وفي حالة اكتشاف الباحث الأمني ثغرة خطيرة للغاية وقام بالإبلاغ عنها فإنها قد تكافئه بمبلغ أكبر، وذلك بحسب ما نشرته الشركة عبر مدونتها الرسمية.

وكشف التقرير أن المكافأة الأكبر ستكون لصالح ثغرات التنفيذ عن بعد، والتى ستمح للهاكرز بالتحكم والسيطرة بدون الحاجة لتدخل المستخدم أو والوصول إلى جهازه، وكذلك الحصول على صلاحيات إدارية أعلى، وفي معظم الأحيان فإن مايكروسوفت ستدفع 5 آلاف دولار للثغرات التي تؤدي إلى خداع المستخدم أو كشف بياناته الشخصية، وذلك على غرار ما تقوم به شركة جوجل.