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اتفاق تهدئة بين الفصائل والاحتلال يدخل حيز التنفيذ

25 شباط / فبراير 2020 08:31

غزة - الرأي

دخلت التهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وجيش الاحتلال حيز التنفيذ قبيل منتصف ليلة الثلاثاء، بعد يوم من التصعيد.

 وقالت مصادر فلسطينية، إنه تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بشكل متبادل ومتزامن بعد اتصالات أجرتها الأمم المتحدة وأطراف إقليمية، ودخلت حيز التنفيذ الساعة 11:30 مساءً.

وقبيل منتصف ليلة الثلاثاء، أفادت مصادر فلسطينية للجزيرة أنه تم التوصل

 وأطلقت المقاومة الفلسطينية عشرات القذائف والصواريخ تجاه مستوطنات ومدن الاحتلال، ردا على استشهاد 3 عناصر من سرايا القدس أحدهم في غزة واثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف دمشق.

وأفادت وزارة الصحة، بإصابة 10 مواطنين بجراح مختلفة جراء التصعيد الإسرائيلي على القطاع.

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