تقرير: أبل تطلق شواحن جديدة لأجهزتها هذا العام

كشف تقرير حديث عن أن شركة أبل ستطلق نوعا جديدا من الشواحن لأجهزتها المختلفة هذا العام، فمن المعروف أن أبل لديها شواحن مختلفة لمنتجات متعددة، فهناك شواحن خاصة لهواتف أيفون ولوحيات iPad وأجهزة كمبيوتر MacBook، إلا أن التقرير يتوقع أن تقوم شركة أبل بإصدار شاحن جديد موحد لهذه الأجهزة، ما يتيح للمستخدمين شحن أنواع مختلفة من المنتجات باستخدام الشاحن نفسه.

وبحسب موقع IT Home، فإن العديد من الشركات، بما في ذلك أبل، تعمل على أجهزة شحن جديدة تستند على Gallium Nitride، حيث سيكون هذا الشاحن عبارة عن USB Type-C يدعم على ما يبدو الشحن السريع بقوة تصل إلى 65W، وأن هذه الشركات تخطط لإطلاقها هذا العام.

ورغم أن أجهزة الشحن، على الأقل من الخارج، تبدو جميعها متشابهة إلى حد ما، فإن الانتقال إلى أجهزة الشحن التي تستند على تقنية Gallium Nitride سيكون لها بالتأكيد تأثير على القطاع، وذلك نتيجة لاختلاف التقنية المستخدمة عن شواحن السيليكون الحالية، فهي تستخدم مكونات أقل، وهذا بدوره سيسمح للشركات بإنشاء شواحن أصغر حجمًا وأكثر كفاءة.

كذلك فيقال إن الشواحن التي تستند على Gallium Nitride لديها القدرة على ضبط إخراج الطاقة تلقائيًا وفقا للأجهزة المقترنة بها، وهو ما يعني أنه إذا كانت شركة آبل ستطلق هذا الشاحن، فيمكنه ضبط الإخراج تلقائيًا من خلال معرفة نوع الجهاز المتصل به سواء كان أيفون أو iPad أو MacBook هو الجهاز المقترن به