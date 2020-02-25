وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة ضيفا ثقيلا على نابولى فى ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية 26 عامًا على مجزرة الحرم الإبراهيمي وكالة الرأي الفلسطينية "العليا الإسرائيلية" ترفض استنئافًا لتخفيض الحكم على أسيرة مقدسية وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": عام 2019 شهد تطوير التعقيم المركزي في مجمع ناصر الطبي وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين ببحر دير البلح وكالة الرأي الفلسطينية القوى البشرية في الصحة تفتتح دورة تنشيطية في علم الهرمونات وكالة الرأي الفلسطينية قمة أوروبية بين تشيلسى ضد بايرن ميونخ فى دوري الأبطال الليلة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أمطار مصحوبة بعواصف رعدية اليوم وكالة الرأي الفلسطينية وجه قرد أم بطة؟ هل هي أم تحمل رضيعها؟ إنها مجرّد أزهار!!! وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة
أخبار » عجائب وطرائف

طفلة روسية في السادسة تحقق أرقاماً قياسية برياضة السنوبورد

25 شباط / فبراير 2020 08:36

طفلة روسية في السادسة تحقق أرقاماً قياسية برياضة السنوبورد
طفلة روسية في السادسة تحقق أرقاماً قياسية برياضة السنوبورد

قد تكون فاسيليسا إيرماكوفا ما زالت في سن صغيرة جداً، إلا أن هذه الطفلة الروسية البالغة ست سنوات قد صنعت اسماً لنفسها في رياضة السنوبورد.

تمضي فاسيليسا 5 ساعات يومياً في التدرب على منحدرات جليدية خارج موسكو وحتى أنها حطمت عدداً من الأرقام القياسية الوطنية. وقالت والدتها ناتاليا: "تريد أن تتدرب كل يوم وتطلب الذهاب إلى أماكن فيها ثلوج حتى في فصل الصيف".

وبرعت هذه الفتاة الصغيرة التي يدربها والدها وهو ممارس محترف سابق لهذه الرياضة، مذ كانت في الثالثة من العمر، في تنفيذ قفزات 360 درجة أي استدارة كاملة وقفزات 540 درجة أي استدارة ونصف استدارة. وقالت فاسيليسا "انا أطير مثل العصفور".

ويتابعها على "إنستغرام" أكثر من 360 ألف شخص وقد لفتت أنظار علامات تجارية رياضية عالمية تريد أن تكون راعية لتدريبها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية إعمار للتنمية توزع سماعات طبية علي أطفال بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟