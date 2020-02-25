طفلة روسية في السادسة تحقق أرقاماً قياسية برياضة السنوبورد

قد تكون فاسيليسا إيرماكوفا ما زالت في سن صغيرة جداً، إلا أن هذه الطفلة الروسية البالغة ست سنوات قد صنعت اسماً لنفسها في رياضة السنوبورد.



تمضي فاسيليسا 5 ساعات يومياً في التدرب على منحدرات جليدية خارج موسكو وحتى أنها حطمت عدداً من الأرقام القياسية الوطنية. وقالت والدتها ناتاليا: "تريد أن تتدرب كل يوم وتطلب الذهاب إلى أماكن فيها ثلوج حتى في فصل الصيف".



وبرعت هذه الفتاة الصغيرة التي يدربها والدها وهو ممارس محترف سابق لهذه الرياضة، مذ كانت في الثالثة من العمر، في تنفيذ قفزات 360 درجة أي استدارة كاملة وقفزات 540 درجة أي استدارة ونصف استدارة. وقالت فاسيليسا "انا أطير مثل العصفور".



ويتابعها على "إنستغرام" أكثر من 360 ألف شخص وقد لفتت أنظار علامات تجارية رياضية عالمية تريد أن تكون راعية لتدريبها.