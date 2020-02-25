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الاحتلال يغلق معابر وبحر غزة بشكل كامل حتى إشعار آخر

25 شباط / فبراير 2020 08:40

معبر كرم أبو سالم - صورة أرشيفية
معبر كرم أبو سالم - صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، معابر قطاع غزة، والبحر بشكل كامل أمام حركة الصيادين حتى إشعار آخر.

وقالت مصادر عبرية، إن سلطات الاحتلال قررت إغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري الوحيد جنوبي قطاع غزة أمام حركة البضائع والتجار، باستثناء الشاحنات المحملة بمستلزمات طبية ووقود، فيما أغلقت حاجز بيت حانون أمام حركة المواطنين باستثناء الحالات المرضية والشخصيات الأجنية المنسق لها.

كما قررت سلطات الاحتلال إغلاق البحر أمام الصيادين بشكل كامل، بعدما أعلنت عن تقليص مساحة الصيد من 15 الى 6 أميال بحرية.

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